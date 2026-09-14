Noida News: बंद मकान का ताला तोड़कर सोलर बैटरी और लाखों का सामान चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:02 PM IST
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दनकौर (संवाद)। यमुना सिटी के सेक्टर-18 में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर मकान में लगे सोलर सिस्टम की 4 बैटरी समेत लाखों रुपये का समान चोरी कर लिया। सोमवार सुबह जब मकान का केयर टेकर वहां पहुंचा तो उसे मामले की जानकारी हुई। ग्रेनो निवासी चेतन वशिष्ठ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका यमुना सिटी के सेक्टर 18 में मकान है। मकान में एक केयर टेकर सरजू रहता है। रविवार सरजू घर का ताला लगाकर ग्रेटर नोएडा अपने एक परिचित के घर आ गया। सोमवार को घर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और सोलर बैटरी आदि समान गायब है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है।
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