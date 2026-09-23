Noida News: क्रेन से भारी सामान श्रमिक के ऊपर गिरा, गई जान

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-बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र की एक निर्माणाधीन साइट की घटना-बिसरख कोतवाली क्षेत्र में भी एक श्रमिक की ऊपर से गिरने से मौतमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। बीटा-2 और बिसरख कोतवाली क्षेत्र की दो अलग-अलग निर्माणाधीन साइटों पर दो श्रमिकों की मौत हो गई है। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन साइट पर क्रेन से भारी सामान छूट गया और वो नीचे खड़े श्रमिक पर जा गिरा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बिसरख कोतवाली क्षेत्र में भी एक निर्माणाधीन साइट में ऊंचाई से गिरकर एक श्रमिक की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने बताया कि जेपी स्टार कोर्ट सोसाइटी निर्माणाधीन है। वहां पर दिल्ली निवासी जगजीत सिंह (50) मजदूरी करते थे। बुधवार सुबह निर्माण कार्य के दौरान क्रेन से ऊंचाई पर सामग्री पहुंचाई जा रही थी। तभी अचानक क्रेन से भारी सामान नीचे आ गिरा। जो नीचे खड़े जगजीत के ऊपर आ गिरा। इसमें जगजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डाॅक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।वहीं बिसरख कोतवाली क्षेत्र की एक निर्माणाधीन साइट पर काम करने के दौरान बलराम (49) ऊपरी मंजिल से नीचे आ गिरे। हादसे में गंभीर रूप से घायल बलराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बिसरख थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा इंतजाम भी देखे जा रहे हैं।