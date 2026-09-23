Noida News: महिला की चेन छीनकर भागे स्नैचर
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:21 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:21 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-12 निवासी एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर स्नैचर भाग निकले। घटना के बाद महिला ने सेक्टर 24 थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता संगीता के अनुसार वह सेक्टर-12 ओ ब्लॉक में रहती हैं। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार दोपहर घर से बाजार जाने के लिए निकल रही थीं। घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचीं तो अचानक पीछे से काले रंग की बुलेट बाइक पर सवार दो संदिग्ध उनके पास आए। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो
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