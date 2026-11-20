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दनकौर (संवाद)। अट्टा फतेहपुर गांव में शुक्रवार को बिजली कर्मियों के साथ मारपीट हुई। यह घटना बिजली बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने गई टीम के साथ हुई। आरोप है कि गांव के लोगों ने टीम के सदस्यों से मारपीट की और सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन विभाग के शुभम गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वे अपनी टीम के साथ बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने गए थे। टीम ने लंबे समय से बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने टीम से मारपीट की। पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।