फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgsfd

Noida News: फायरिंग के आरोपी जमानत खारिज

Thu, 08 Oct 2026 05:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:45 PM IST
विज्ञापन
dfgsfd
(अदालत से)
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रबूपुरा थाना क्षेत्र के मुरादगढ़ी गांव में हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में आरोपी बब्लू की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। वादी विक्की भाटी उर्फ योगेंद्र ने 13 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी 12 अगस्त की रात आरोपी पक्ष के लोग गाली-गलौज करते हुए आए और फायरिंग शुरू कर दी थी। घरों में घुसकर धमकी देते हुए चलाई गई गोली से हीरो के बेटे कंछिद के पेट में और मनीष के मुंह में लगकर गले में फंस गई थी। मामले में केस दर्ज है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को पुरानी रंजिश और राजनीतिक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया। असल में वादी पक्ष ने ही आग्नेयास्त्र से फायरिंग की, जिसमें उन्हीं के साथी घायल हुए। उन्होंने पुलिस पर आरोपी को घर से उठाकर बाद में कथित मुठभेड़ दिखाने का भी आरोप लगाया। वहीं दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली देखने के बाद न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed