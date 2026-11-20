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- 79 वर्षीय बुजुर्ग को घर पहुंचकर आरोपी ने निवेश का झांसा दिया, मोबाइल लेकर की धोखाधड़ीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले 79 वर्षीय बुजुर्ग को डिमैट खाता खुलवाने का झांसा देकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर पहुंचे एक व्यक्ति ने उन्हें निवेश के लिए डिमैट खाता खुलवाने के लिए राजी किया। इस दौरान बुजुर्ग ने अपना मोबाइल फोन उसे दे दिया। आरोपी ने कथित तौर पर मोबाइल क्लोन कर लिया और बैंक खाते से 13.53 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। इस मामले में साइबर काइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस को दी शिकायत में बुजुर्ग ने बताया कि कुछ महीने पहले ऋषभ उर्फ मोहम्मद शरीफ नाम का व्यक्ति उनके घर पहुंचा था। उसने निवेश और डिमैट खाता खुलवाने की बात कहकर उन्हें विश्वास में ले लिया। इसके बाद बुजुर्ग ने अनजाने में अपना मोबाइल फोन आरोपी को दे दिया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उनका मोबाइल क्लोन कर लिया। पीड़ित के मुताबिक, इसके बाद उनके बैंक खाते से करीब 13,53,931.67 रुपये की रकम निकाल ली गई। आरोपी पर उनकी जानकारी के बिना बैंक खाता खुलवाने का भी आरोप है। एसीपी साइबर विवेक रंजन राय ने बताया कि पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।