फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgsf

Noida News: गांजा तस्करी के मामले में एक साल से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 09:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:15 PM IST
विज्ञापन
dfgsf
- सेक्टर-80 से दबोचा गया आरोपी, दिल्ली-एनसीआर में करता था तस्करी
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। गांजा तस्करी के मामले में एक साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को फेज-2 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर के खतौली स्थित इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद शादाब उर्फ सोनू उर्फ शमशाद (34) के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ फेज-2 थाने में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह ने बताया कि 22 अक्तूबर को मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को सेक्टर-80 के डी-ब्लॉक से गिरफ्तार किया। वह फेज-2 थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में पिछले करीब एक साल से वांछित था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ फेज-2 थाने में वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed