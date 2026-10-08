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Noida News: किशोरी का पीछा करने और अभद्रता का आरोप, तीन पर प्राथमिकी

Thu, 08 Oct 2026 07:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:06 PM IST
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नोएडा। कोतवाली सेक्टर-24 क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों पर अपनी नाबालिग बेटी को परेशान करने और उसका पीछा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले वैभव, उनकी पत्नी आरती और आरती की मां मोहिनी से परिवार की पुरानी रंजिश है। आरोप है कि तीनों उनकी 11 वर्षीय बेटी पर नजर रखते हैं और सोसाइटी में उसका पीछा कर उसे डराते हैं। इससे बच्ची काफी परेशान और भयभीत है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना रिकॉर्ड है। उनके मोबाइल में भी घटना से संबंधित वीडियो मौजूद है। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो
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