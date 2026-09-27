Noida News: शाम होते ही ढल जाते हैं बसों में यात्री सुरक्षा के दावे, ई रिक्शा की तरह चलती हैं स्लीपर बसें

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एक्सप्रेसवे पर रोककर यात्रियों को बैठाया जा रहा, बसों के अक्षर भी मिटा दिए, 14 से ज्यादा अघोषित ठहराव बनाए हैंकाव्यांश मिश्रानोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर चार दिन पहले दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में जलकर 9 लोगों की मौत की घटना पर किए गए यात्री सुरक्षा के दावे महज औपचारिकता हैं। हकीकत स्याह है कि यात्रियों को बगैर सुरक्षा मानकों वाली बसों में बैठाकर सफर कराया जा रहा है। यही नहीं यह बस संचालक ट्रैफिक नियमों के साथ सड़क सुरक्षा नियमों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर से लेकर परी चौक ग्रेटर नोएडा तक एक्सप्रेसवे पर ई रिक्शा की तरह बसें जगह-जगह रोककर यात्री बैठाये और उतारे जा रहे हैं। सड़कों पर जो बसें जो दौड़ रही हैं इनमें किसी के 70 तो किसी के 80 चालान नियम तोड़ने पर हो चुके हैं। वहीं कुछ बसों के नंबर भी घिसे हुए हैं।