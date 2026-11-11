Noida News: डॉक्टर और स्टाफ पर मरीज के परिजनों से अभद्रता और मारपीट का आरोप

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- अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को नकारा, कहा- मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ की थी गाली-गलौजमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। डेल्टा-2 स्थित शर्मा मेडिकेयर अस्पताल में पत्नी का उपचार कराने पहुंचे एक व्यक्ति ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर ने उपचार करने से मना कर दिया। विरोध करने पर उनके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से मारपीट की गई। इतना ही नहीं अस्पताल से निकलने के बाद उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत सूरजपुर कोतवाली पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की है।कासना गांव निवासी अनिकेत सिंघानिया के मुताबिक 5 नवंबर की रात करीब दो बजे उनकी पत्नी आरती के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा था। पहले उन्होंने नजदीकी क्लीनिक से दवा दिलवाई, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद वह अपने भाई के साथ पत्नी को लेकर डेल्टा-2 स्थित शर्मा मेडिकेयर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉ मयंक त्यागी ने उनकी पत्नी के दाहिने हाथ में इंजेक्शन लगाया और सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। जांच में 30 से 40 मिनट लगने की बात सुनकर उन्होंने पहले दर्द से राहत देने के लिए दवा देने का अनुरोध किया।पीड़ित के अनुसार इस बात पर डॉक्टर नाराज हो गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे। आरोप है कि डॉक्टर ने उनकी पत्नी के प्रति भी आपत्तिजनक टिप्पणी की और उपचार करने से मना कर दिया। सीटी स्कैन नहीं होने के बावजूद अस्पताल की ओर से 11 हजार रुपये और इंजेक्शन के 900 रुपये मांगे गए। हालांकि, बिलिंग काउंटर पर इंजेक्शन के लिए करीब 450 रुपये लिए गए। कहासुनी के दौरान उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो डॉक्टर और कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल तोड़ दिया।