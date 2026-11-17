विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- 50 बार में कराए रुपये ट्रांसफर, टेलीग्राम ग्रुप के जरिये बुजुर्ग को जाल में फंसायामाई सिटी रिपोर्टनोएडा। साइबर ठगों ने ग्रेटर नोएडा के 72 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपियों ने फर्जी प्लेटफॉर्म के जरिये 12 लाख 45 हजार 870 रुपये ठग लिए। ठगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के कथित निवेश संबंधी संदेश का उपयोग किया। बुजुर्ग को भरोसे में लेकर लगातार रकम जमा करने के लिए उकसाया। यह रकम 50 अलग-अलग यूपीआई ट्रांजैक्शन से निकाली गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है।बुजुर्ग ने 17 अगस्त 2026 को दोपहर करीब तीन बजे टीवी पर एक कार्यक्रम देखा था। इसमें कथित तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निवेश की सलाह दे रही थीं। उन्होंने दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज की। इसके बाद एक्सवेल नाम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अकाउंट मैनेजर ने उन्हें फोन किया। उसे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया और एक ऑनलाइन डैशबोर्ड उपलब्ध कराया। इस डैशबोर्ड पर निवेश की रकम, खाते में बैलेंस और कथित मुनाफा या नुकसान दिखता था।