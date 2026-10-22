Noida News: सेक्टर-72 से मारुति फ्रोंक्स कार चोरी

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नोएडा (संवाद )। सेक्टर-72 स्थित ई-ब्लॉक से चोरों ने मारुति फ्रोंक्स कार चोरी कर ली। पीड़ित ने आसपास तलाश करने के बाद सेक्टर-113 थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूरुल हसन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी कार 30 सितंबर 2026 को रात करीब एक बजे सेक्टर-72 के ई-ब्लॉक में खड़ी की थी। उसी दिन रात करीब 11 बजे वह कार लेने पहुंचे तो वाहन गायब मिला। आसपास तलाश करने के बाद भी कार का पता नहीं चला। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार की तलाश की जा रही है।