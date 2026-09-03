Noida News: फर्जी लोन स्वीकृत लेटर भेजकर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

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- 10 प्रतिशत कमीशन पर साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे बैंक खाते, साइबर क्राइम थाना पुलिस ने किया गिरफ्तारमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर फर्जी स्वीकृत लेटर भेजकर लोगों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 10 प्रतिशत कमीशन के बदले अपने और म्यूल बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे।डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर बुधवार को गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान खोड़ा कॉलोनी निवासी तुषार ( 21) और सुमित कुमार ( 21) के रूप में हुई है। साइबर क्राइम थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोनों आरोपी वांछित चल रहे थे। जांच में सामने आया कि गिरोह ने एक कंपनी से प्राप्त डाटा का दुरुपयोग किया। आरोपियों ने लोन लेने वालों से संपर्क कर कम समय में पर्सनल लोन स्वीकृत कराने का झांसा दिया था। लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस समेत अलग-अलग शुल्क लेते थे। रकम मिलने के बाद आरोपी संपर्क बंद कर देते थे।अपने बैंक खातों में मंगाते थे पैसे :