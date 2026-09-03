Noida News: अधिवक्ता से सोने की चेन और दो अंगूठी छीनने का आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:02 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:02 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के पास बुधवार देर रात एक अधिवक्ता से मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद डीसीपी नोएडा ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी अधिवक्ता ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह बुधवार रात दिल्ली से मेट्रो के जरिये घर लौट रहे थे। करीब साढ़े दस बजे सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वह ऑटो का इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि ऑटो में बैठते ही एक युवक जबरन उनके साथ बैठ गया और मारपीट शुरू कर दी। आरोपी उन्हें ऑटो से बाहर खींचकर ले गया। इसके बाद चार-पांच अन्य युवकों ने घेर लिया और मारपीट करते हुए गले से सोने की चेन और हाथों से दो अंगूठी उतरवा लीं। मामले में डीसीपी नोएडा की तरफ से जांच कर कार्रवाई करने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है। ब्यूरो
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