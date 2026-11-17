विज्ञापन









दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के अयोध्या गंज मोहल्ले में एक बुलेट बाइक चोरी हो गई। यह घटना घर के नीचे पार्किंग स्थल से हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि गोपाल गर्ग परिवार के साथ अयोध्या गंज मोहल्ले में रहते हैं। उनकी बुलेट मोटरसाइकिल 16 नवंबर को घर के नीचे पार्किंग स्थल से चोरी हो गई थी। चौकीदार से पूछने पर कोई जानकारी नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में एक सेंट्रो कार घर के नीचे आकर रुकी। उसमें से दो व्यक्ति उतरे और बाइक चुराकर ले गए। सेंट्रो कार के नंबर के आधार पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।