Noida News: अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। सोमवार की रात को सेक्टर-20 थाना पुलिस डीएलएफ चौकी क्षेत्र में गश्त कर रही थे। इसी दौरान सूचना मिली कि बीएसएनएल की बाउंड्री के पास पेड़ की आड़ में एक व्यक्ति खड़ा है और आने-जाने वाले लोगों को अवैध रूप से शराब बेच रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान सेक्टर-27 स्थित अट्टा गांव निवासी आर्यन के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद हुई। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।