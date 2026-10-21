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Noida News: विलंब शुल्क के साथ दर्ज कर सकेंगे विवरण

Wed, 21 Oct 2026 07:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:08 PM IST
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Details can be submitted along with a late fee.
नोएडा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सूची (एलओसी) जमा करने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। अब छात्र विलंब शुल्क के साथ 30 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। एलओसी में विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि और विषयों से संबंधित जानकारी सही दर्ज करना जरूरी है। इसके तहत दर्ज विवरण दो से चार नवंबर तक का समय तय किया गया है। स्कूलों को इस अवधि में उपलब्ध कराए गए विकल्पों के अनुसार गलतियां ठीक करानी होंगी। ब्यूरो
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