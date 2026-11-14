Noida News: वेतन को लेकर डिपो के सुरक्षा गार्डों की सीएम से शिकायत

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ग्रेटर नोएडा डिपो में तैनात सुरक्षा गार्डों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। कर्मचारियों ने पत्र भेजकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और शासन के निर्देशों के अनुसार वेतन दिलाने की मांग की है।सुरक्षा गार्ड एसएस इंटरप्राइजेज कंपनी के माध्यम से ग्रेटर नोएडा डिपो में कार्यरत हैं। इनमें कई कर्मचारी पिछले दस वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके काम को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके बावजूद कंपनी उन्हें समय पर वेतन नहीं देती है। लंबे समय से उनके वेतन में कोई वृद्धि भी नहीं की गई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। लेकिन संबंधित कंपनी इसका लाभ उन्हें नहीं दे रही है।वर्तमान में आठ घंटे की ड्यूटी के लिए उन्हें आठ हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। वहीं, 12 घंटे की ड्यूटी के लिए 12 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। सुरक्षा गार्डों का दावा है कि शासन ने कंपनियों को कम से कम 18 हजार रुपये मासिक वेतन देने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद उन्हें इस निर्धारित वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी इन सरकारी निर्देशों की लगातार अनदेखी कर रही है।सुरक्षा गार्डों ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि कंपनी को शासन के निर्देशों का पालन कराया जाए। साथ ही, उन्हें समय पर वेतन दिलाया जाए और वेतन में उचित बढ़ोतरी भी की जाए। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र पर जसवीर सिंह, सोनू, हसमुद्दीन, हरकेश कुमार, सोमवीर, राजेश सिंह और जय भगवान के हस्ताक्षर हैं। कर्मचारी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।