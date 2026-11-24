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नोएडा। सेक्टर-50 के ब्लॉक एफ को ब्लॉक ए, बी, सी, डी और ई से जोड़ने वाले गेट नंबर-14 को 24 घंटे बंद रखने का मामला प्राधिकरण तक पहुंच गया है। इसको लेकर नोफा के पूर्व अध्यक्ष राजीव सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को दूसरी बार पत्र लिखकर गेट खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गेट बंद होने से निवासियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं सेक्टर-50 के आरडब्ल्यूए महासचिव राजेश ने बताया कि सेक्टर का गेट नंबर-14 शुरूआत से ही बंद रहा है। ब्यूरो