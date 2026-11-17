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नोएडा। सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर पंजाबी विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दर्जा प्राप्त मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में प्रभावी कार्रवाई कराने का अनुरोध किया। मंच ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषी अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में जेएम सेठ, गुरिंदर बंसल, अजय साहनी, संजय खत्री, अंजना भागी, कर्नल एके तारा और मेजर सोहन सिंह बग्गा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो