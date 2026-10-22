Noida News: सेक्टर-3 में पेड़ों की छंटाई और सफाई की मांग

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर-3 में पेड़ों की छंटाई नहीं होने और पार्कों में घास व झाड़ियां बढ़ने से निवासी परेशान हैं। निवासी सुधीर चौधरी ने ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ को शिकायत भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने बताया कि मंदिर से एस्टर स्कूल तक सड़क किनारे लगे पेड़ों की छंटाई नहीं हुई है। कुछ चुनिंदा घरों के सामने ही पेड़ों की छंटाई की गई है। उनका कहना है कि सेक्टर के सभी हिस्सों में समान रूप से रखरखाव होना चाहिए।

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