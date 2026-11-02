फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Demand for action against illegal (unlicensed) buses and an end to salary deductions

Noida News: डग्गामार बसों पर कार्रवाई और वेतन कटौती बंद करने की मांग

Mon, 02 Nov 2026 08:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:47 PM IST
विज्ञापन
Demand for action against illegal (unlicensed) buses and an end to salary deductions
यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन देगी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नोएडा। डग्गामार बसों के अवैध संचालन पर रोक लगाने और रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन चार नवंबर को ज्ञापन सौंपेगी। यूनियन पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन देंगे। यूनियन ने संविदा परिचालकों की वेतन कटौती बंद करने, चालकों के नियमविरुद्ध चालान पर रोक लगाने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की मांग की है।

यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि सेक्टर-37 और परी चौक पर रोडवेज बसों की स्थिति खराब है। यहां निजी डग्गामार बसें खड़ी होकर सवारियों को भरती हैं। इससे रोडवेज बसों को पर्याप्त सवारियां नहीं मिल पातीं और परिवहन निगम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों, रोडवेज बस स्टेशनों और प्रमुख यात्री पिकिंग पॉइंट से निजी बसों का अवैध संचालन तत्काल बंद होना चाहिए।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को 20 से 25 दिन की देरी से वेतन मिल रहा है। संविदा परिचालकों को 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर होने पर वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यूनियन के ज्ञापन में वर्ष 1997 और 1978 के शासनादेशों का हवाला देते हुए निजी बसों, मिनी बसों, टैक्सी और टेंपो के स्टैंड रोडवेज बस डिपो से कम से कम एक किलोमीटर दूर स्थापित करने की मांग की गई है। इसके अलावा 28 मार्च 2019 के शासनादेश के तहत अवैध डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed