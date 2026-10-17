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Noida News: डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न

Sat, 17 Oct 2026 06:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:47 PM IST
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D.El.Ed. fourth-semester examinations concluded
ग्रेटर नोएडा के कासना ​स्थित श्री अमीचंद इंटर कॉलेज में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट
फोटो-
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यमुना सिटी (संवाद)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), दनकौर में डीएलएड परीक्षा-2026 के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शुक्रवार को अमिचंद इंटर कॉलेज, कासना स्थित केंद्र पर संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं सुचारु रहीं। डायट प्राचार्य अर्चना गुप्ता के दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। परीक्षा के संचालन में केंद्र के प्रधानाचार्य, परीक्षा समिति और कार्यालय के कर्मचारियों ने सहयोग किया। परीक्षा पर्यवेक्षक एवं डायट दनकौर के प्रवक्ता राजेश खन्ना ने परीक्षा के सफल संचालन पर अमिचंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, परीक्षा समिति और समस्त कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग, आपसी समन्वय और कर्तव्यनिष्ठा अहम भूमिका निभाते हैं।
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