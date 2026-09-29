ग्रेटर नोएडा: गौड़ सिटी-1 में 26 वर्षीय युवक की मौत, फ्लैट में पंखे से लटका मिला शव; आत्महत्या की आशंका

ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र की गौड़ सिटी-1 सोसाइटी में सोमवार को 26 वर्षीय युवक ने फ्लैट में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है।

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पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान निखिल (26) पुत्र प्यारेलाल निवासी गांव हनुमान ठानी जिला भिवानी हरियाणा के रूप में हुई है। निखिल वर्तमान में गौड़ सिटी-1 स्थित 5 एवेन्यू में रह रहा था। मंगलवार को उसके फ्लैट के अंदर पंखे से लटका हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद बिसरख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।