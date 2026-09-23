Noida News: फर्जी नंबर प्लेट लगाकर स्टंट करने वाला गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:20 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:20 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर स्टंट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान 19 वर्षीय कुनाल सिंह निवासी न्यू एमआईजी फ्लैट फेज-3, दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपी की कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और वो इस नंबर प्लेट को लगाकर स्टंट करता था। पूछताछ में कुनाल ने बताया कि वह चालान से बचने और स्टंटबाजी के लिए ऐसा करता था। उसके खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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