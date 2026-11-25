जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव में सोमवार शाम हुए एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में हादसे वाली शाम करीब 6 बजकर 20 मिनट और 57 सेकंड पर कैमरे के दृश्य में अचानक धमाके की तेज चमक और हलचल दर्ज हुई है।

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सामने आए सीसीटीवी फुटेज में रात के समय मकानों की छतों और आसपास का हिस्सा नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सजावटी झालर की रोशनी भी दिखाई देती है। फुटेज में 06:20:45 बजे से सामान्य दृश्य दिखता है, लेकिन 06:20:57 बजे के करीब स्क्रीन पर अचानक तेज प्रकाश की चमक और धुंधलापन आता है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद कैमरा फिर से स्थिर तस्वीर दिखने लगती है।गौरतलब है कि सोमवार शाम दयानतपुर गांव में एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद हुए धमाके में वीरपाल (56) और उनके बेटे अभिषेक (25) की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि अभिषेक की पत्नी काजल और दो तीन वर्षीय बेटा आदित्य झुलस गए थे। हादसे के वक्त घर में बेटी नीरज कुमारी की शादी की तैयारियां चल रही थीं और शादी के कार्ड लिखे जा रहे थे। तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ।घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे वाली रात ही मृतक वीरपाल के भाई कुशलपाल ने सिलिंडर ब्लास्ट को लेकर पुलिस को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में परिजनों की ओर से गैस सिलेंडर की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच को लेकर सवाल उठाए गए थे और आपूर्तिकर्ता कंपनी, संबंधित गैस एजेंसी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके अलावा परिजनों ने उचित संबंधित कंपनियों और गैस एजेंसियों से उपभोक्ता को उचित मुआवजे देने की भी मांग की थी।