Noida News: सेक्टर-105 में जर्जर मकान और झाड़ियों से मंडरा रहा खतरा

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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। सेक्टर-105 में खाली पड़े भूखंडों और लंबे समय से उपेक्षित कंप्लीशन हाउसों की बदहाली से स्थानीय निवासी परेशान हैं। देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुके निर्माण और भूखंडों में उगी घनी झाड़ियों से सांप-बिच्छुओं के साथ असामाजिक तत्वों का खतरा बना हुआ है। प्लॉट संख्या ए-005, बी-78, डी-236 समेत कई भूखंडों की स्थिति खराब है। सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदकर उसे लावारिस छोड़ना पूरे सेक्टर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है। आरडब्ल्यूए ने ऐसे भूखंडों की तत्काल सफाई कराने और लापरवाही बरतने वाले प्लॉट मालिकों पर जुर्माना लगाने की मांग की है। साथ ही असुरक्षित परिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

- आरडब्ल्यूए ने लापरवाह प्लॉट मालिकों पर कार्रवाई और तुरंत सफाई की मांग की