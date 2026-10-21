फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Daily commuters troubled by delays in passenger trains

Noida News: पैसेंजर ट्रेनों की देरी से दैनिक यात्री परेशान

Wed, 21 Oct 2026 07:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:35 PM IST
विज्ञापन
Daily commuters troubled by delays in passenger trains
बिलासपुर(संवाद)। दनकौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की देरी से दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि पिछले करीब तीन महीने से ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे नौकरीपेशा लोग समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दनकौर रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद, दनकौर और ककोड़ क्षेत्र के हजारों यात्री दिल्ली, गाजियाबाद, शाहदरा, पलवल, खुर्जा, अलीगढ़ और हाथरस की ओर सफर करते हैं। यात्री हनी कुमार, राजू शर्मा और प्रवीण का कहना है कि सुबह की ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शाम को दिल्ली से लौटने वाली ट्रेनें भी एक से दो घंटे तक लेट हो रही हैं। इसके चलते परेशानी हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed