Noida News: त्योहार पर बस अड्डों पर उमड़ी भीड़, यात्रियों की संख्या हुई दोगुनी

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। त्योहार नजदीक आते ही घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ बस अड्डों पर बढ़ने लगी है। बृहस्पतिवार को मोरना स्थित नोएडा बस डिपो पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। रोजाना करीब 25 से 26 हजार लोग नोएडा से बसों के माध्यम से सफर करते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को यह संख्या बढ़कर करीब 50 हजार पहुंच गई। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने भी अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी की है। शुक्रवार से नोएडा से 188 अतिरिक्त बसों के फेरे लगाए जाएंगे।वहीं, मोरना बस डिपो के साथ सेक्टर-37 और शहर के अन्य बस स्टैंड पर भी यात्रियों की भीड़ नजर आई। बसों के इंतजार में लोग सामान लेकर खड़े दिखाई दिए। कई यात्री बस में सीट पाने के लिए पहले से ही बस स्टैंड पर मौजूद थे।