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Noida News: त्योहार पर बस अड्डों पर उमड़ी भीड़, यात्रियों की संख्या हुई दोगुनी

Thu, 05 Nov 2026 10:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:18 PM IST
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Crowds throng bus terminals during the festive season; number of passengers doubles.
नोएडा।बाटनिकल गार्डन  के पास बस में बैठने के लिए खडे लोग। फोटो अमर उजाला
रोजाना 25 से 26 हजार यात्रियों के मुकाबले बृहस्पतिवार को 50 हजार लोगों ने किया सफर, आज से 188 अतिरिक्त बसों के लगेंगे फेरे
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नोएडा (संवाद)। त्योहार नजदीक आते ही घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ बस अड्डों पर बढ़ने लगी है। बृहस्पतिवार को मोरना स्थित नोएडा बस डिपो पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। रोजाना करीब 25 से 26 हजार लोग नोएडा से बसों के माध्यम से सफर करते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को यह संख्या बढ़कर करीब 50 हजार पहुंच गई। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने भी अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी की है। शुक्रवार से नोएडा से 188 अतिरिक्त बसों के फेरे लगाए जाएंगे।


वहीं, मोरना बस डिपो के साथ सेक्टर-37 और शहर के अन्य बस स्टैंड पर भी यात्रियों की भीड़ नजर आई। बसों के इंतजार में लोग सामान लेकर खड़े दिखाई दिए। कई यात्री बस में सीट पाने के लिए पहले से ही बस स्टैंड पर मौजूद थे।
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नोएडा।बाटनिकल गार्डन  के पास बस में बैठने के लिए खडे लोग। फोटो अमर उजाला

नोएडा।बाटनिकल गार्डन  के पास बस में बैठने के लिए खडे लोग। फोटो अमर उजाला

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