Noida News: क्रिकेट लवर्स ने 28 रन से जीता मैच

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित कॉर्पोरेट क्रिकेट मैदान पर चल रहे कॉर्पोरेट चैंपियनशिप सीजन-1 के लीग मैच में क्रिकेट लवर्स ने यूनाइटेड-11 को 28 रन से पराजित किया। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले तरुण अग्निहोत्री को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।पहले बल्लेबाजी करने उतरी क्रिकेट लवर्स ने टी-20 मुकाबले में तीन विकेट पर 208 रन का स्कोर खड़ा किया। तरुण अग्निहोत्री ने 102 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर राजपूत ने तीन विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूनाइटेड-11 की टीम दस विकेट पर 180 रन ही बना सकी। क्रिकेट लवर्स की ओर से कैप्टन मॉर्गन ने पांच विकेट और ईशान शर्मा ने तीन विकेट हासिल किए।