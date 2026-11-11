Noida News: बिना पीयूसी वाले वाहनों पर सख्ती

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नोएडा (संवाद)। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय के अनुसार, अभियान के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों को नीति की जानकारी देकर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के सड़कों पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में हर रोज करीब 500 ऐसे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है।