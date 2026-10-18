Noida News: कान्कोर्स ने 142 रनों से जीता मुकाबला

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सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह वीओसी नो मर्सी सीजन-3 का लीग मुकाबला खेला गया। इसमें कान्कोर्स ने अर्बन योद्धा को 142 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कान्कोर्स ने चार विकेट खोकर 297 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अर्बन योद्धा की टीम छह विकेट गंवाकर 155 रन ही बना सकी। कान्कोर्स के विवेक नाबाद शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं, अर्बन योद्धा के शंकर ने तीन विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का खिताब जीता।