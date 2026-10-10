Noida News: हवन-यज्ञ के साथ कथा का समापन

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नोएडा(संवाद)। भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन शनिवार को हुआ। यह आयोजन सेक्टर-33 स्थित हेलीपैड मैदान में हुआ। विष्णुकांत शास्त्री के सान्निध्य में हवन-यज्ञ और पूर्णाहुति हुई। श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण और सुख-शांति की कामना की। मुख्य यजमान वीके गुप्ता और रीना गुप्ता, परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, सचिव अखिलेश भदौरिया, कोषाध्यक्ष अक्षय पारीक, विकास अग्रवाल, सुनीता मित्तल और अन्य सदस्य शामिल हुए। समापन पर आयोजन में सहयोग देने वाले संतों, अतिथियों, कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं का आभार जताया गया।