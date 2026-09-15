Noida News: द्रोण मेले के आखिरी दिन टैलेंट शो में बिखरे संस्कृति के रंग

विज्ञापन





द्रोण मेला कमेटी की ओर से आयोजित इस समापन समारोह में शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में अमूल्य योगदान देने वाले सभी कर्मियों को सम्मानित किया गया। मेला प्रबंधक रजनीकांत अग्रवाल ने कहा कि जनता के सहयोग और कर्मियों की मुस्तैदी के कारण ही इस वर्ष का द्रोण मेला ऐतिहासिक और बेहद सफल रहा। मेले के अंतिम दिन दुकानदारों और झूला संचालकों के पास भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने जमकर खरीदारी की और विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाया। देर रात राष्ट्रगान और भव्य आतिशबाजी के साथ द्रोण मेले के समापन की आधिकारिक घोषणा की गई।

विज्ञापन

दनकौर (संवाद)। द्रोण मेले का समापन मंगलवार को हुआ। आखिरी दिन सांस्कृतिक मंच पर टैलेंट शो का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय कलाकारों, बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। गायन, नृत्य और अभिनय की प्रस्तुतियों से कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।