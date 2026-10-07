फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Chunk of plaster falls in housing society; residents have a narrow escape.

Noida News: सोसाइटी में गिरा प्लास्टर का हिस्सा, बाल-बाल बचे निवासी

Wed, 07 Oct 2026 09:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:54 PM IST
विज्ञापन
Chunk of plaster falls in housing society; residents have a narrow escape.
नोएडा। सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी में मंगलवार शाम एक टावर की बालकनी से प्लास्टर का हिस्सा टूटकर गिर गया। घटना के समय नीचे खड़े लोग बाल-बाल बच गए। निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र देकर बिल्डर की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
विज्ञापन

हालांकि, सोसाइटी का संचालन हाल में एओए कर रही है। निवासियों के मुताबिक, फंड के अभाव में जर्जर हो चुके टावरों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। बिल्डर ने एओए के खाते में आईएफएमएस फंड हस्तांतरित नहीं किया है। फंड नहीं मिलने से सोसाइटी का संरचनात्मक ढांचा कमजोर होने की बात कही जा रही है। बालकनी, स्लैब और प्लास्टर खराब होने के मद्देनजर निवासियों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है।
विज्ञापन

सोसाइटी निवासी अमित गुप्ता ने बताया कि बिल्डर की ओर से सोसाइटी में सुरक्षा संबंधी काम पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्राधिकरण को बिल्डर की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed