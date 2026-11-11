Noida News: ऐस सिटी और छोटी मिलक में चित्रगुप्त पूजन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की ऐस सिटी सोसाइटी में बुधवार को भगवान चित्रगुप्त और कलम-दवात का सामूहिक पूजन किया गया। सोसाइटी के श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। वहीं, नोएडा एक्सटेंशन के छोटी मिलक स्थित चित्रगुप्त मंदिर में भी सामूहिक पूजन हुआ। इसमें कायस्थ समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद लिया।