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Noida News: बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मोहा मन

Sun, 18 Oct 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:26 PM IST
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Children mesmerized with their cultural performances
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बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मोहा मन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तिकोना पार्क में आयोजित पांच दिवसीय पंचम दुर्गा पूजा एवं दशहरा महोत्सव में रविवार को विभिन्न सोसाइटी के बच्चों के लिए ड्रॉइंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आसपास की सोसाइटी के करीब 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। ड्रॉइंग प्रतियोगिता की थीम स्वच्छ भारत रखी गई। इनिकाली गई भव्य झांकी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। आयोजक मंडल के हिमांशु सिंह और उमाकांत मिश्रा ने बताया कि सोमवार को विशाल भंडारे, हवन-पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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