एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम पर कार्रवाई: सीबीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त टीम ने मारा छापा, कैश और आभूषण मिले

सीबीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त टीम ने एनबीसीसी(नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल के घर पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में एक करोड़ रुपए कैश और इतनी ही रकम के आभूषण मिले हैं। कैश और आभूषणों के बारे में मित्तल जानकारी ब्यौरा नहीं दे सके हैं। अभी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि पैसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। अफसरों के कई दस्तावेज मिले हैं जिनके बारे में मित्तल से जानकारी ली जा रही है। सीबीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त टीम ने देर रात छापा मारा था। मित्तल पर भष्ट्राचार का आरोप है।

Income Tax Department is carrying out searches at the residence of DK Mittal, a former NBCC officer in Noida pic.twitter.com/MoLiub2CwP