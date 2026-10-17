Noida News: पति समेत 9 लोगों पर दहेज प्रताड़ना और गर्भपात का केस दर्ज, दो सगी बहनों से मारपीट

गर्भपात कराने के लिए पेट पर लात-घूंसे मारने और रसोई में गैस खुला छोड़ने का गंभीर आरोपमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर थाना क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी गांव तिलपता निवासी विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज मांगने, मारपीट, गर्भपात कराने के आरोप में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में पति लक्ष्य डेढ़ा, देवर रोहन, ससुर जयवीर, सास शशि, मामा-ससुर जितेंद्र भाटी, मामी-सास बबीता समेत नौ लोग नामजद हैं। तीन-चार अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।तहरीर के अनुसार रिया की शादी 2 मार्च 2025 को दिल्ली के दल्लूपुरा निवासी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में रहने वाले लक्ष्य डेढ़ा से हुई थी। उसकी छोटी बहन पायल की शादी भी उसी परिवार में रोहन के साथ हुई। पिता ने करीब 50 लाख रुपये खर्च किए। जिसमें 11 लाख रुपये नकद, एक ब्रेजा कार, 20 तोले सोना, 1.2 किलो चांदी के आभूषण, पांच घड़ियां और घरेलू सामान शामिल था। 25 फरवरी 2025 की रात जितेंद्र भाटी और बबीता दो अन्य लोगों के साथ रिया के पिता के घर पहुंचे और भाइयों व भाभियों के लिए सोने-चांदी के आभूषण मांगे, जो पिता ने दे दिए। विदाई के समय ससुर, पति, देवर और मामा ने 21 लाख रुपये नकद और स्कॉर्पियो-एन की मांग की। मांग पूरी न होने पर दोनों बहनों को ले जाने से मना कर दिया, लेकिन समाज के लोगों के समझाने पर ससुराल वाले उन्हें ले गए। ससुराल में कम दहेज को लेकर ताने दिए गए और गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार हुआ। दोनों बहनें चार-पांच बार ससुराल गईं और हर बार समाज के दबाव में ही उन्हें भेजा गया। ससुराल में उन्हें मायके वालों से बात तक नहीं करने दी जाती थी। 2 दिसंबर 2025 को गर्भवती पायल के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि गर्भपात कराने के उद्देश्य से पेट पर लात-घूंसे मारे गए, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई। रोहन पायल को मायके छोड़कर चला गया और उसका इलाज ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में रिया के माता-पिता ने कराया। 5 जनवरी 2026 को रोहन पायल को वापस ससुराल ले गया। आरोप है कि 15 जनवरी को फिर मारपीट हुई, पायल बेहोश हो गई और अस्पताल में डॉक्टर ने उसका गर्भपात कराया। 20 जनवरी 2026 को परिजन पायल को देखने गए तो उन्हें सोसायटी में एंट्री नहीं दी गई। बाद में अंदर जाने पर उनसे भी गाली-गलौज की गई और मांग पूरी न होने तक बेटियों को परेशान करने की बात कही गई। बाद में जान से मारने की नीयत से रसोई का गैस खुला छोड़ दिया गया और चाय बनाने के बहाने रिया को रसोई में भेजा गया। गैस की गंध आने पर आपत्ति जताने पर दोनों बहनों से मारपीट कर फ्लैट से निकाल दिया गया। बाद में मायके वालों के पहुंचने पर उन्हें वापस ले जाकर बंद कर दिया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।