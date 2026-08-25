ग्रेटर नोएडा: स्टीयरिंग जाम से हुई दुर्घटना, ग्रेटर नोएडा में डिवाइडर पर चढ़ी कार; कोई हताहत नहीं

ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 क्षेत्र में मंगलवार को डोमिनोज गोलचक्कर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। जानकारी के अनुसार वाहन चालक जब उक्त मार्ग से गुजर रहा था। तभी अचानक कार का स्टीयरिंग जाम हो गया। जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सीधे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई।

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गनीमत रही कि इस घटना में किसी अन्य राहगीर, वाहन या व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं मीडिया सेल प्रभारी उमेश नैथानी का कहना है कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को डिवाइडर से हटवाया। कुछ ही समय में यातायात व्यवस्था को फिर से सुचारु कर दिया गया।