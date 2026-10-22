Noida News: देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-155 स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र पर एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने पहुंचे 50 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका। निर्धारित समय के बाद पहुंचने के कारण परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया था। अभ्यर्थी राकेश ने बताया कि वे निर्धारित समय से ज्यादा देर से नहीं पहुंचे थे। उनका कहना था कि यदि उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया जाता, तो वे भी परीक्षा दे सकते थे। प्रवेश नहीं मिलने के कारण कई अभ्यर्थियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।