Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Canals in Jewar run dry; Rabi sowing faces a crisis

Noida News: जेवर में नहरें सूखीं, रबी की बुवाई पर मंडराया संकट

Sat, 14 Nov 2026 06:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 14 Nov 2026 06:42 PM IST
विज्ञापन
Canals in Jewar run dry; Rabi sowing faces a crisis
यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र में नहरों और बंबों में पानी की कमी से किसान परेशान हैं। रबी की फसल की बुवाई का समय होने के बावजूद सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों को खेतों की पलेवा करने में दिक्कत आ रही है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि करीब एक महीने से नहरें और बंबे सूखे पड़े हैं। पानी नहीं आने से खेतों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रबी की फसल की बुवाई से पहले खेतों की पलेवा करना आवश्यक होता है। पानी न मिलने के कारण किसानों को वैकल्पिक उपाय करने पड़ रहे हैं। कई किसान निजी इंजन चलाकर खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं। इसमें काफी मात्रा में डीजल खर्च हो रहा है। इससे खेती की लागत बढ़ गई है और किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यदि समय पर खेतों की पलेवा नहीं हो पाई तो गेहूं सहित अन्य रबी की फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। इससे फसल की समय पर बुवाई को लेकर भी किसानों में चिंता बनी हुई है। लागत बढ़ने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed