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Noida News: ब्रदरहुड स्क्वैड ने जीता मुकाबला

Sun, 27 Sep 2026 05:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 05:39 PM IST
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Brotherhood Squad won the match.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कैप्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में ब्रदरहुड स्क्वैड ने फ्रेंड्स ग्यारह को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी फ्रेंड्स ग्यारह की टीम 16.4 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रदरहुड स्क्वैड ने 11.1 ओवर में 7 विकेट खोकर 123 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत में गेंदबाज सुहैल की भूमिका अहम रही। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए। शानदार गेंदबाजी के लिए सुहैल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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