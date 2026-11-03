फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Broken swings in the park; risk of injury to children

Noida News: पार्क में टूटे झूले, बच्चों को चोट लगने का डर

Tue, 03 Nov 2026 07:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:18 PM IST
विज्ञापन
Broken swings in the park; risk of injury to children
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पॉर्क 1 में पार्क में टूटा पड़ा झूला।संवाद
फोटो-
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क-1 थाने के सामने स्थित तुगलपुर पार्क बदहाल है। यहां बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले टूटे हुए हैं। ओपन जिम के पास टाइलें उखड़ी हैं और पार्क में जगह-जगह कूड़ा फैला रहता है। इससे सुबह टहलने आने वाले बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हो रही है। टूटे झूलों पर खेलने से बच्चों के चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। स्थानीय निवासी चौधरी शोभित दलगीर ने बताया कि लंबे समय से पार्क की मरम्मत नहीं कराई गई है। लोगों ने संबंधित विभाग से सफाई कराने, झूलों की मरम्मत और बैठने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed