Noida News: पार्क में टूटे झूले, बच्चों की सुरक्षा पर संकट

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रखरखाव के अभाव में खराब पड़ीं खेल सुविधाएं, ओपन जिम की मशीनें भी खराबसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। शहर के सेक्टरों में पार्क बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के टहलने के प्रमुख स्थान हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में यहां लगी सुविधाएं ही लोगों के लिए परेशानी बन गई हैं। डेल्टा-1 और अल्फा-1 के पार्कों में कहीं बच्चों के झूले टूटे पड़े हैं तो कहीं ओपन जिम की मशीनें खराब हैं। इससे बच्चों के चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। वहीं, व्यायाम करने पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्राधिकरण की ओर से मरम्मत नहीं कराई गई है।सेक्टर डेल्टा-1 के कई पार्कों में बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले बदहाल हैं। कहीं झूलों की सीट टूट गई है तो कहीं उनके लोहे के हिस्से क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में बच्चों के लिए इनका इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो गया है।। निवासियों के अनुसार, कुछ पार्कों में आरडब्ल्यूए ने अपने फंड से नए झूले लगवाए हैं। लोगों ने प्राधिकरण से खराब झूलों को बदलने और पार्कों का नियमित निरीक्षण कराने की मांग की है।अल्फा-1 के पार्कों में भी रखरखाव की कमी साफ दिखाई दे रही है। कहीं झूलों की सीट टूटी है तो कहीं लोहे के हिस्से लटक रहे हैं। इससे बच्चों के चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। निवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं कराई गई। लोगों ने खराब उपकरण बदलने और ओपन जिम की मशीनों को भी दुरुस्त कराने की मांग की है।पार्कों में टूटे झूलों से बच्चों को चोट लगने का खतरा है। प्राधिकरण को खराब झूले हटाकर नए लगवाने चाहिए। - सिंहराज भाटी, डेल्टा-1अधिकांश झूले खराब पड़े हैं। सुबह-शाम बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। - चंद्रपाल कपासिया, डेल्टा-1मैं रोज पोते-पोतियों को पार्क ले जाता हूं। झूले खराब होने के कारण बच्चों को उन पर खेलने से मना करना पड़ता है। - रणधीर भाटी, डेल्टा-1टूटे झूलों से बच्चों के चोटिल होने का खतरा है। प्राधिकरण को जल्द मरम्मत करानी चाहिए। - गजेंद्र दत्त, अल्फा-1