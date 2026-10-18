फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Boundary wall broken for a year, residents in danger

Noida News: एक साल से टूटी बाउंड्री वॉल, खतरे के साये में निवासी

Sun, 18 Oct 2026 08:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:18 PM IST
विज्ञापन
Boundary wall broken for a year, residents in danger
ग्रेटर नोएडा वेस्ट ​स्थित निराला ग्रीन्सशायर सोसाइटी में  टूटी  पडी चाहरदीवारी  । स्रोत  निवासी
फोटो-
विज्ञापन

- दिवाली से पहले मरम्मत की मांग तेज, कूड़े के ढेर, झाड़ियों और अंधेरे से बढ़ी परेशानी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला ग्रीनशायर और निराला ट्रियो सोसाइटी के बीच बाउंड्री वॉल करीब एक साल से टूटी है। जी-11, जी-12 और जी-14 टावरों के सामने क्षतिग्रस्त दीवार से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिवाली से पहले मरम्मत नहीं होने पर निवासियों में नाराजगी है। ग्रीनशायर निवासी कपिल के अनुसार, दीवार के पास कूड़े का ढेर, झाड़ियां और आवारा कुत्तों की आवाजाही परेशानी बढ़ा रही है। इससे करीब 100 पार्किंग स्थलों पर भी असर पड़ा है। निवासियों ने प्रबंधन, प्राधिकरण और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed