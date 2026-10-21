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Noida News: पैतृक भूमि के लिए भाकियू (बलराज) का प्रदर्शन

Wed, 21 Oct 2026 10:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:38 PM IST
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BKU protest for ancestral land
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। राजस्व विभाग में कथित अनियमितताओं और पैतृक भूमि की पैमाइश कराने के साथ राजस्व अभिलेखों में सुधार की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दादरी तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और तत्कालीन लेखपाल की कथित लापरवाही के कारण उन्हें अपनी पैतृक भूमि के अधिकारों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैतृक भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में उनके छोटे भाई का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि संबंधित भूमि में उनका भी वैधानिक हिस्सा है। उनका कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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