Noida News: कनेक्शन कटने बाद भी भेजा बिल
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:58 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:58 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। कस्बा निवासी उपभोक्ता सुमित गर्ग और उमेश कुमार गर्ग ने बिजली विभाग की लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की है। आरोप है कि करीब दो वर्ष पहले उन्होंने बिजली कनेक्शन का पूरा बकाया जमा कर नियमानुसार कनेक्शन कटवा दिया था। इसके बावजूद विभाग की ओर से लगातार उनके नाम पर बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय बिजली उपकेंद्र पर कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर गलत बिल निरस्त करने और बिजली खाता स्थायी रूप से बंद कराने की मांग की है।
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