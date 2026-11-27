बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार का तबादला गाजियाबाद में हुआ है। अब बिजनौैर डायट में तैनात वरिष्ठ प्रवक्ता डॉली सिकरवार नई गौतमबुद्ध नगर की बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगी। राहुल पंवार के एक दिसबंर से तीन साल पूरे हो रहे थे।

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