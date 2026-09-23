Noida News: जेवर में बाल दंगल, विजेता को मिलेंगे 31 हजार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:35 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:35 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के श्रीदाऊजी मेले में बाल दंगल का आयोजन किया गया। इसमें बाल पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया। देर शाम तक चले मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजन में सरदीप नागर विशिष्ट अतिथि रहे। दंगल का आयोजन चिराग अग्रवाल की ओर से कराया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता पहलवान को 31 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। बाल दंगल का उद्देश्य युवा पहलवानों को प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराना है। मेले में हर वर्ष कुश्ती और दंगल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं।
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